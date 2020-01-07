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ابنة حمدي غيث: الشيخ بدار في ذئاب الجبل أشبه بشخصية والدي الحقيقية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:55 م
الشيخ بدار
الشيخ بدار
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عبد الخالق صلاح
قالت ميادة حمدي غيث، إن شخصية الشيخ "بدار" هي أقرب الشخصيات التي قدمها والدها من شخصيته، موضحة أن عمها ووالدها كانا يجلسان يوميا مع بعضهما وكأنهما توأم ورح واحدة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ أن والدها كان يعتبر عمها عبد الله غيث ابنه رغم أن فرق السن بينهما ليس كبيرا؛ منوهة بأن والدها ظل على علاقة بمنشأة في الشرقية ويجلس هناك مع أقاربه.

وأوضحت ميادة، أن أهم الأعمال التي قدمها والدها مسرحيات مأساة جميلة، والزير سالم وأرض النفاق وعدد من الروايات العالمية التي قدمت في مسرحيات.

وتحل ذكرى ميلاد الـ 96 لميلاد الفنان الكبير حمدي غيث.
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