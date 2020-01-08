رجل أفريقيا.. الجماهير البيضاء تدعم طارق حامد رغم هزيمته | تفاصيل

توج يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي والمنتخب الجزائري بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء وذلك في الحفل الذي أقيم بسهل حشيش في الغردقة والمقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".





وعلى الرغم من عدم حصول طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر إلا أنه أصبح أيقونة الجماهير المصرية.





وتفاعلت كافة الجماهير، خصوصًا جماهير القلعة البيضاء مع طارق حامد على الرغم من عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا .





ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك بقولها: "لاعبنا المقاتل طارق حامد! لقد كان موسمًا أكثر من رائع، ساهمت معنا في تتويجنا بالبطولات، بذلت ما في وسعك، أنت الأفضل بالنسبة لنا، جمهور ناديك هو سندك الوحيد".





وتفاعلت كافة جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي مع لاعب نادي الزمالك والذي وصف برجل أفريقيا"، تقديراً لما قدمه مع نادي الزمالك والمنتخب الوطني .





ويعد طارق حامد أحد الأركان الرئيسية لنادي الزمالك والمنتخب الوطني حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات مع القلعة البيضاء والتي كان آخرها البطولة الكونفيدرالية وكأس مصر .