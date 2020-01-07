أخبار البرلمان: 6 شروط للجمع بين أكثر من معاش .. وتفاصيل حول أسباب عدم قدرة تركيا دخول حرب مع ليبيا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 7 يناير.
اعرف حقك.. 6 شروط للجمع بين أكثر من معاش فى قانون المعاشات الجديد
قانون التأمينات والمعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع والتى منحت مزايا كثيرة لأصحاب المعاشات، وبدأ تطبيق القانون بشكل فعلى خلال شهر يناير الجارى، حيث أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقون عن أصحاب المعاشات.
أسباب وقف المعاش في قانون المعاشات الجديد
يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
«شو إعلامي».. طارق رضوان: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها إلى ليبيا لهذه الأسباب
صرح النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أن ما جاء في معرض تصريحات اردوغان في شان إرسال قوات الي ليبيا ما هو الا طرقعة او عرض إعلامي، لان بالنظر بتروي في الأمور اللوجستية والجيوسياسية، لا يمكن ان يرسل اي قوات لان ببساطة ليس لدية غطاء جوي او بحري كافي لمثل هذا العمل في مسافة ١٣٠٠ كيلو متر بحري ويمكنه من توفير التأمين اللازم نظرا لمرور هذه القوات في المرمي اليوناني والقبرصي والمصري والليبي.
تساهم في زيادة الصادرات.. صناعة البرلمان تطالب بتوسيع في إعداد معارض دولية
أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإنطلاق فعاليات الدورة الـ17 لمعرض بلاستكس 2020، لماكينات وخامات البلاستيك بمركز مصر للمعارض الدولية – بمحور المشير بالتجمع الخامس، في الفترة من 9 -12 يناير الجاري، برعاية الوزارة.
برلمانى: قانون البنوك الجديد يمنع الاحتكار والفساد الإداري والمالي
أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مبدئيًا مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.
اقتصادية النواب: معرض بلاستكس 2020 منصة ترويجية للمنتجات المصرية
أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بانطلاق فعاليات الدورة الـ17 لمعرض بلاستكس 2020، لماكينات وخامات البلاستيك بمركز مصر للمعارض الدولية – بمحور المشير بالتجمع الخامس، في الفترة من 9 -12 يناير الجاري، برعاية الوزارة.
صناعة البرلمان: رئيس الوزراء لديه توجه واضح لدعم الاستثمار
قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، يساهم في تسريع حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، مثمنا أول اجتماع للمجموعة والقرارات الصادرة عنه.
اعرف حقك.. 6 شروط للجمع بين أكثر من معاش فى قانون المعاشات الجديد
قانون التأمينات والمعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع والتى منحت مزايا كثيرة لأصحاب المعاشات، وبدأ تطبيق القانون بشكل فعلى خلال شهر يناير الجارى، حيث أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقون عن أصحاب المعاشات.
أسباب وقف المعاش في قانون المعاشات الجديد
يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
«شو إعلامي».. طارق رضوان: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها إلى ليبيا لهذه الأسباب
صرح النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أن ما جاء في معرض تصريحات اردوغان في شان إرسال قوات الي ليبيا ما هو الا طرقعة او عرض إعلامي، لان بالنظر بتروي في الأمور اللوجستية والجيوسياسية، لا يمكن ان يرسل اي قوات لان ببساطة ليس لدية غطاء جوي او بحري كافي لمثل هذا العمل في مسافة ١٣٠٠ كيلو متر بحري ويمكنه من توفير التأمين اللازم نظرا لمرور هذه القوات في المرمي اليوناني والقبرصي والمصري والليبي.
تساهم في زيادة الصادرات.. صناعة البرلمان تطالب بتوسيع في إعداد معارض دولية
أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإنطلاق فعاليات الدورة الـ17 لمعرض بلاستكس 2020، لماكينات وخامات البلاستيك بمركز مصر للمعارض الدولية – بمحور المشير بالتجمع الخامس، في الفترة من 9 -12 يناير الجاري، برعاية الوزارة.
برلمانى: قانون البنوك الجديد يمنع الاحتكار والفساد الإداري والمالي
أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مبدئيًا مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.
اقتصادية النواب: معرض بلاستكس 2020 منصة ترويجية للمنتجات المصرية
أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بانطلاق فعاليات الدورة الـ17 لمعرض بلاستكس 2020، لماكينات وخامات البلاستيك بمركز مصر للمعارض الدولية – بمحور المشير بالتجمع الخامس، في الفترة من 9 -12 يناير الجاري، برعاية الوزارة.
صناعة البرلمان: رئيس الوزراء لديه توجه واضح لدعم الاستثمار
قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، يساهم في تسريع حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، مثمنا أول اجتماع للمجموعة والقرارات الصادرة عنه.