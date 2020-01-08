الصيانة الفورية.. محافظ المنيا يتفقد موقع حادث سقوط سيارة من أعلى كوبري النيل

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالبدء فورًا في أعمال صيانة وإصلاح الجزء المتضرر من السور الخاص بالكوبري العلوي علي النيل، بعد تعرضه للتلف بسبب اصطدام إحدى السيارات بسور الكوبري وسقوط السيارة مما أدي إلي وفاة شخص وإصابة آخر وحدوث بعض التلفيات في سور الكوبري.





جاء ذلك خلال تفقد ومعاينة المحافظ لموقع الحادث، حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصاب.





وكلّف المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع إدارة المرور، وهيئة الطرق والكباري بالمنيا، بمراجعة شاملة للكوبري، وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من وضع علامات إرشادية وحواجز مرورية، لتهيئه المكان لتنفيذ أعمال الإصلاحات بمحيط الجزء المتضرر.



