AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الصيانة الفورية.. محافظ المنيا يتفقد موقع حادث سقوط سيارة من أعلى كوبري النيل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:33 ص
صيانة كوبري النيل
صيانة كوبري النيل
Advertisements
ايمن رياض
وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالبدء فورًا في أعمال صيانة وإصلاح الجزء المتضرر من السور الخاص بالكوبري العلوي علي النيل، بعد تعرضه للتلف بسبب اصطدام إحدى السيارات بسور الكوبري وسقوط السيارة مما أدي إلي وفاة شخص وإصابة آخر وحدوث بعض التلفيات في سور الكوبري.

جاء ذلك خلال تفقد ومعاينة المحافظ لموقع الحادث، حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصاب.

وكلّف المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع إدارة المرور، وهيئة الطرق والكباري بالمنيا، بمراجعة شاملة للكوبري، وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من وضع علامات إرشادية وحواجز مرورية، لتهيئه المكان لتنفيذ أعمال الإصلاحات بمحيط الجزء المتضرر.

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة اتباع التعليمات المرورية وكافة الإجراءات الخاصة بالسلامة والأمان، حفاظًا علي أرواحهم.
Advertisements

ترشيحاتنا

عضو الأهلي يستفز الزملكاوية بعد فوز يوسف البلايلي بجائزة الأفضل | شاهد

أخبار الرياضة | كاف يعلن تفوق ماني على صلاح بفارق 152 صوتاً.. عضو بمجلس الأهلي يستفز الزملكاوية

هل تقبل قراءة القرآن دون حجاب ؟

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك الثالث

صدمة لأصحاب هذه الهواتف.. توقف خدمة واتساب نهائيا الشهر المقبل

تفاصيل اللقاء السري بين خيرت الشاطر وقاسم سليماني لتشكيل الحرس الثوري في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت