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برلمان

برلمانى: الصعيد أولوية رئيسية في كافة مشاريع التنمية.. ومدن حضارية جديدة تظهر للنور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، ان الصعيد أولوية رئيسية لنظام الرئيس السيسي، وأن هناك اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد وتوجيه كل الموارد اللازمة له لوضعه على صعيد التنمية.

وأشار في تصريحات له، إلى التصريحات التي ادلى بها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عما يجري تنفيذه من مشروعات مختلفة بـ 9 مدن جديدة بالصعيد وبدأ في العام الماضي، وتضم مشاريع بمدن (ناصر الجديدة" غرب أسيوط" - قنا الجديدة – المنيا الجديدة - أخميم الجديدة – ملوي والفشن الجديدتين – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – طيبة الجديدة) وعدة محافظات بالصعيد.

وشدد على أن الدولة مهتمة بتنمية الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة لأهله، وتضخ استثمارات بالمليارات لتوفير مناطق مخططة حضارية، للسكن والاستثمار بصعيد مصر.
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