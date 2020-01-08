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مرأة

أجواء ضاغطة في كثير من الأحيان.. 8 يناير ما هي نصيحة الأبراج لك

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:31 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد 8 يناير.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 8 يناير فإن ذلك يعني أنك محدد، وتميل لفرض قوانينك.. لديك روح تعاطف مع الآخرين، ولديك أيضا روح حذر في النواحي المالية.

نصيحة: 

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
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