سياسية مرموقة ورئيسة بلدة تتحول إلى عاملة نظافة في السويد.. فيديو

في مشهد غير مألوف تحولت السياسية ورئيسة بلدية مدينة يوتبوري السويدية "صوفي هيرمانوس" إلى عاملة نظافة وتقود شاحنة لجمع النفايات بعد تركها لمنصب رئيس المجلس المحلي للمدينة المذكورة العام الماضي.





وفور تركها لمناصبها السياسية التي كانت تتمثل في رئيسة المجلس المحلي و زعيمة لمجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين في بلدية يوتبوري، بحثت عن فرصة عمل جديدة، لتعثر على وظيفة جديدة كسائقة لشاحنة نفايات وقمامة، وذلك بعد تلقيها دورة تدريبية لتبدأ بعدها في عملها الجديد كسائقة لشحانة نفايات في المدينة السويدية.





وتعجب مُناصروها والمجتمع السياسي بالسويد من تصرفها وسعيها للعمل في وظيفة لا تليق بمستواها التعليمي والسياسي، وذلك بعد وقت قصير استقالت أيضًا من منصب رئيس مجموعة المجلس البلدي في يوتبوري .





وأوضحت "صوفي" أنها اضطرت إلى العمل في هذه الوظيفة بعد أن أصبحت عاطلة عن العمل، باستثناء طلبها للعمل كمحقق حكومي في وزارة العدل في حال طلب ذلك منها، حيث لا تعد هذه الوظيفة دائمة، لهذا باتت عاطلة عن العمل بشكل دائمًا تقريبًا.





وقالت خلال لقائها بالتلفزيون السويدي إنها تشعر بالاستمتاع بعملها ، حيث اختلاطها بالناس يشعرها بالنشاط، رغم أن الأمر مرهق للغاية.





وسعت "صوفي" إلى هذه المهنة لكون راتبها جيدا ويحسب بساعات العمل ، وهذه الأمر يعنها على دفع إيجارها وفواتيرها المنزلية بكل سهولة، بالرغم من كون هذه الوظيف غير دائمة.