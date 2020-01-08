أخبار الرياضة | كاف يعلن تفوق ماني على صلاح بفارق 152 صوتاً.. عضو بمجلس الأهلي يستفز الزملكاوية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:









- تُوج النجم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، متفوقا بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، الدولي المصري محمد صلاح زميله في الريدز.









- حقق النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المركز الأول فى استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب أفريقي فى العام الماضى 2019.









- ظهر النجم المصري مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، في حفل التتويج أفضل لاعبي في افريقيا لعام 2019، التي فاز بها السنغالي ساديو ماني.









- علق محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي على عدم فوز طارق حامد بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا وتتويج يوسف البلايلي بها.









- في لقطة طريفة اختفاء أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق عن حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتتويج الأفضل في أفريقيا لعام "2019"، على الرغم من تواجده .









- تغير ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء بعد انتهاء المباريات التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.