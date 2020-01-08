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رياضة

أخبار الرياضة | كاف يعلن تفوق ماني على صلاح بفارق 152 صوتاً.. عضو بمجلس الأهلي يستفز الزملكاوية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:23 ص
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:


- تُوج النجم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، متفوقا بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، الدولي المصري محمد صلاح زميله في الريدز.


- حقق النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المركز الأول فى استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب أفريقي فى العام الماضى 2019.


- ظهر النجم المصري مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، في حفل التتويج أفضل لاعبي في افريقيا لعام 2019، التي فاز بها السنغالي ساديو ماني.


- علق محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي على عدم فوز طارق حامد بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا وتتويج يوسف البلايلي بها.


- في لقطة طريفة اختفاء أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق عن حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتتويج الأفضل في أفريقيا لعام "2019"، على الرغم من تواجده .


- تغير ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء بعد انتهاء المباريات التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.

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