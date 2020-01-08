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عاصم خليفة: اللاعب المصري في الاسكواش مرعب ونراعي تواصل الأجيال.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:41 ص
الاسكواش
الاسكواش
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البهى عمرو
علق عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، على حصد مصر 20 ميدالية فى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش.

وقال عاصم خليفة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إن الاستراتيجية المتبعة منذ فترة طويلة هو الاهتمام بالناشئين إلى أقصى حد ممكن.

وتابع رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش: "أولادنا الحمد لله مخوفين العيال كلهم، ومحافظين على إننا نحافظ على البرستيج بتاعنا و اللاعب المصري ده مرعب".

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش ، أن تواصل الأجيال وتوارث اللعبة هى "كلمة السر"، لافتًا إلى أن فى أندية جديدة يكون كابتن كبيرا ويلعب معه لاعب صغير.

تابع عاصم خليفة قائلا، : "كنا قبل ما نسافر من 10 أيام كنا مخططين نعمل بطولة للأكاديميات، وعملناها، ورحت الصبح لقيت عندنا 400 لاعب ولاعبة، ولقيت الاستاد مليان ومش عارف تخش، رحت كلمت رنيم الوليلى وطارق مؤمن، وقلتلهم عندى بطولة و لازم تيجوا توزعوا الجوائز" .
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