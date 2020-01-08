AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كنت هضربه.. نبيلة عبيد تكشف كواليس أصعب مشهد جمعها بـ أحمد زكي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:44 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
Advertisements
هاني حسين
قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن فيلم شادر السمك كان به حالة جيدة بين كل فريق العمل، مضيفة: "فيلم شادر السمك كان أول عمل يجمعني بالفنان أحمد زكي".

وأضافت نبيلة عبيد في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلة:" من أصعب المشاهد التي مثلتها كانت أمام أحمد زكي في فيلم شادر السمك، ومشهد الضرب بيني وبينه".

وتابعت نبيلة عبيد:" قلت لأحمد زكي هتضربني فين يا أحمد قال لي معرفش، وأثناء التصوير ضربني بالقلم ونزل الدم من وشي وطلبت إيقاف التصوير، وكنت هضرب أحمد زكي بتمثال وتم إيقاف التصوير قبل ضربه".

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن سبب اختفائها مؤخرًا، قائلة: "تعمدت الاختفاء في فترة من الفترات في مسيرتي الفنية".

وقالت نبيلة عبيد: "بعد تصوير برنامج نجمة العرب، كان عقدي ينص على عدم الظهور في وسائل الإعلام؛ لحين عرض الحلقات على التليفزيون".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتعصب وكسر سناني.. صفعات على الوجه وضعت أحمد زكي في مأزق |نوستالجيا

إسعاد يونس تتسبب في بكاء نبيلة عبيد على الهواء.. اعرف السبب

نبيلة عبيد: بلبس اللي يعجبني ومليش في الموضة.. فيديو

نبيلة عبيد تكشف سبب اختفائها مؤخرا عن الساحة الفنية.. فيديو

نبيلة عبيد: أم كلثوم وافقت على تجسيدي لـ دور رابعة العدوية.. فيديو

نبيلة عبيد: إحسان عبد القدوس رفض تجسيدي لشخصية روز اليوسف

ترشيحاتنا

بعد عقد قرانهما | شاهد أجرأ 10 صور لزوجة محمود العسيلى

رد صادم من رئيس كاف على قرار الزمالك بعدم لعب السوبر الأفريقي في قطر

بقيت مكشوف .. رواد التواصل الاجتماعى لـ جمال عيد: بطل إسفاف

حكم إخراج الزكاة للأقرباء.. 3 أشخاص لا يجوز إعطاؤها لهم

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة تصل لأقل من 5 درجات في هذه المناطق .. فيديو

شاهد بالصور عقد قران محمود العسيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت