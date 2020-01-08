كنت هضربه.. نبيلة عبيد تكشف كواليس أصعب مشهد جمعها بـ أحمد زكي

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن فيلم شادر السمك كان به حالة جيدة بين كل فريق العمل، مضيفة: "فيلم شادر السمك كان أول عمل يجمعني بالفنان أحمد زكي".





وأضافت نبيلة عبيد في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلة:" من أصعب المشاهد التي مثلتها كانت أمام أحمد زكي في فيلم شادر السمك، ومشهد الضرب بيني وبينه".





وتابعت نبيلة عبيد:" قلت لأحمد زكي هتضربني فين يا أحمد قال لي معرفش، وأثناء التصوير ضربني بالقلم ونزل الدم من وشي وطلبت إيقاف التصوير، وكنت هضرب أحمد زكي بتمثال وتم إيقاف التصوير قبل ضربه".





وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن سبب اختفائها مؤخرًا، قائلة: "تعمدت الاختفاء في فترة من الفترات في مسيرتي الفنية".



