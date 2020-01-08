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أخبار العالم

تزامناً مع زيارة بوتين لـ دمشق.. تويتر يغلق حساب الرئاسة السورية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:45 ص
تويتر يغلق حساب الرئاسة
تويتر يغلق حساب الرئاسة السورية اثناء زيارة بوتين
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رحيم يسري
أغلق موقع "تويتر" بشكل نهائي، حساب "رئاسة الجمهورية العربية السورية" دون تقديم أي مبرر، فيما ذكر القائمون على الحساب أن الإغلاق تم خلال نشر أخبار زيارة الرئيس الروسي إلى دمشق.

وأشار القائمون على الحساب إلى أن "تويتر" أغلق الحساب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، كان آخرها في 9 ديسمبر الماضي، لافتين إلى أنهم بادروا إلى فتح حساب جديد.

وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على موقع "فيسبوك"، إن "حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية على تويتر تعرض للتوقيف من قبل إدارة الموقع أكثر من مرة خلال الفترة الماضية".

وأضاف بيان مقتضب للصفحة أنه "تم إغلاقه نهائيا دون ذكر أي مبرر خلال نشرنا أخبار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دمشق".

كما نشرت الرئاسة السورية رابطاً لحساب جديد بدلا من المغلق على موقع "تويتر".

وزار بوتين دمشق بشكل مفاجئ، الثلاثاء، حيث حيث التقى الأسد وأشاد بالتقدم "الهائل" الذي تحقق في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "خلال محادثاته مع الأسد، لفت بوتن إلى أنه اليوم، يمكن القول بثقة إنه تم اجتياز طريق هائل نحو إعادة ترسيخ الدولة السورية ووحدة أراضيها".
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