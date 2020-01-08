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ديني

مأذون شرعي: بعض الشباب يجهلون شروط وقواعد عقد الزواج.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:01 ص
مأذون شرعي: بعض الشباب
مأذون شرعي: بعض الشباب يجهلون شروط وقواعد عقد الزواج
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محمد شحتة
قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، إن الشباب المنوط والمقصود بهم عقد الزواج، يجهل البعض منهم شروط وقواعد عقد الزواج، وكذلك الحقوق والواجبات الزوجية.

وأضاف إبراهيم سليم، في لقائه على فضائية "النهار"، إن ما يثبت ذلك، هو وجود 139 ألف حالة عقد زواج عرفي تم التصديق عليهم في عام 2018 من أصل أكثر من 800 ألف حالة زواج رسمي.

وأشار إلى أنه في بعض القبائل ينتشر زواج السنة وهو إشهار عقد الزواج لحين إتمام البنت 18 عاما وبعدها يوثق العقد عند المأذون أو المحامي، وقبل وصولها لهذا السن تتعامل كزوجة طبيعية مع زوجها بدون أى أوراق رسمية وهنا تكمن الكارثة في عدم حفظ حقوقها الشرعية من هذا الزوج.

وأوضح، أن القانون المصري يبيح للزوجة إثبات نسب الطفل في حالة عقد الزواج العرفي، إلا أن المشكلة تكمن في أن الزوج قد ينكر الطفل ولا يعترف به.

أكد الشيخ إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، أن السوشيال ميديا انتهكت حرمات البيوت ودمرت العلاقات فيها.

وقال إبراهيم سليم، إن السوشيال ميديا أحدث انفتاحًا غريبًا في المجتمع، حتى صار الرجل والمرأة يسأل عن حكم الزواج وإتمام الصيغة على مواقع السوشيال ميديا وكل طرف فيهما في مكان مختلف.
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