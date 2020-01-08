لكل اسم حكاية.. مدرسة أجا الثانوية بنين.. تاريخ حضاري وطراز تقليدى فى التصميم

أنشأ المصريون القدماء أول مدرسة في تاريخ الإنسانية عرفت بـ" بيت الحياة " وكانت المدارس تلحق بالمعابد.



وبعد دخول المسيحية إلى مصر أصبحت المدارس تلحق بالكنائس وأنشأت المدارس اللاهوتيه بالإسكندرية.



وأصبحت المدارس بعد الفتح الإسلامي تلحق بالمساجد.



وفى الدقهلية أعدت منطقة جنوب الدقهلية للآثار الاسلامية والقبطية برئاسة الدكتور رضا موسى مدير آثار الجنوب داتا للمدارس ذات التاريخ والطابع الاثري منها مدرسة أجا الثانوية بنين من أهم المدارس ذات الطابع الأثري تقع في شارع بورسعيد بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية.



وتقول الدكتورة الشيماء صلاح جابر مفتش آثار بجنوب الدقهلية، ان المدرسة أنشئت عام ١٩٠٧م فى عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وإنشاؤها في الأصل لتكون مدرسة ابتدائي وهو مايتضح من خلال صورة للطلبه ترجع إلى عام ١٩٢٦.



وأضافت أن المدرسة تتبع تخطيط الطراز التقليدي فى التصميم، وهي من ثلاثة أدوار يرتفع الدور الأول عن بقية الأدوار وتمتاز بارتفاع فتحات النوافذ التي تصل إلى مترين ومبني المدرسة مقام علي حوائط حامله وهو كان أسلوب متبع في تلك الفترة يعتمد علي اتساع عرض الجدران التي قد تصل إلى متر أحيانا والتى استخدم فيها الأجر كمادة بناء، إلا فيما يخص الطرقات التي تتقدم الفصول فهي مقامة علي عمدان.



و نوه حسام إبراهيم مسئول مكتب زاوية الأمير حماد بميت غمر أنه تم استقطاع ثلثي المساحة والتى استخدمت كفناء للمدرسة وبعد ذلك تم إقامة مدرستين بعد استقطاع جزء من ذلك الفناء وهما ( مدرسة جمال فايق الابتدائية ومدرسة أجا الإعدادية بنات ).