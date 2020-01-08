AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حتحوت يسخر من فوز اتحاد الكرة بجائزة الأفضل في أفريقيا.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:50 ص
حتحوت
حتحوت
Advertisements
عمرو أبوبكر
قال الإعلامي هانى حتحوت، إنه سخر من فوز اتحاد الكرة المصري، بجائزة أفضل اتحاد فى أفريقيا، خاصة أن الدوري المصري لم يكن منتظما فى العام الماضى.

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، المذاع على قناة «صدى البلد»، اتحاد الكرة المصري، وقع فى أخطاء كثيرة فى العام الماضى مما جعل تتويجه بجائزة أفضل اتحاد غير مقنع.

وأوضح: إن السبب المنطقي والمقنع لتتويج اتحاد الكرة المصري بهذه الجائزة، هو تنظيمه المثالى لكان 2019، رغم ضيق الوقت، مشددا ان المثير للجدل فى الموضوع، هو تسلم هانى أبوريدة للجائزة.

وتابع: "أبو ريدة تسلم الجائزة رغم عدم وجود صفة له داخل الجبلاية حاليا، بعد رحيله عن منصبه كرئيس للاتحاد المصري للكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة إسماعيل: الجنايني يحتاج لوقت طويل ومن الصعب مقارنته بـ أبو ريدة

الأهلي يتسلم جائزة أفضل فريق سيدات في إفريقيا من أوكسا

ليت قومي يفهمون.. رسالة مثيرة من أحمد مجاهد بسبب هانى أبو ريدة

وليد عبداللطيف: طارق حامد يستحق جائزة الأفضل في إفريقيا محليا وماني عالميا.. فيديو

رغم استقالته.. هاني أبو ريدة يتسلم جائزة أفضل اتحاد كرة في أفريقيا عام 2019

بالتفاصيل.. كل ما تود معرفته عن جوائز الأفضل في إفريقيا لحظة بلحظة

ترشيحاتنا

بـ جنيه واحد.. علاجات منزلية تقضي على الصداع النصفي في 15 دقيقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك الثالث

فى ذكرى ميلاد نظيم شعراوى.. قصة حياته المأساوية فى أيامه الأخيرة

الجيش الأمريكي يهدد إيران بعرض لـ 52 طائرة من طراز F-35A.. فيديو وصور

لبنى عسل: مش هيحصل حاجة خالص لو أخرنا اليوم الدراسي ساعة لبرودة الجو الشديدة.. فيديو

في استفتاء FIFA للجماهير.. محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

AdvertisementS

في استفتاء FIFA للجماهير.. محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

ننفرد بلقطات مجنونة لـ مجدي عبد الغني في حفل الأفضل إفريقيا.. فيديو

رد صادم من رئيس كاف على قرار الزمالك بعدم لعب السوبر الأفريقي في قطر

مرتضى منصور يرفض عرضا خياليا لانتقال محمود علاء للدوري التركي.. تفاصيل

أول تعليق من CAF على عدم حضور محمد صلاح حفل الأفضل في إفريقيا 2019

عضو الأهلي يستفز الزملكاوية بعد فوز يوسف البلايلي بجائزة الأفضل | شاهد

بعد تتويج ماني.. تعرف على ترتيب محمد صلاح بين الثلاثي المرشح للأفضل أفريقيا

أخبار الرياضة | كاف يعلن تفوق ماني على صلاح بفارق 152 صوتاً.. عضو بمجلس الأهلي يستفز الزملكاوية

ميدو يختفي عن حفل الأفضل في إفريقيا و يحرج صامويل إيتو بهذه الطريقة .. فيديو

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك الثالث

محمد صلاح يهنئ ساديو ماني بعد الفوز بلقب الأفضل في إفريقيا لعام 2019

تعليق الزمالك على خسارة طارق حامد لقب الأفضل في إفريقيا محليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت