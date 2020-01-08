حتحوت يسخر من فوز اتحاد الكرة بجائزة الأفضل في أفريقيا.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إنه سخر من فوز اتحاد الكرة المصري، بجائزة أفضل اتحاد فى أفريقيا، خاصة أن الدوري المصري لم يكن منتظما فى العام الماضى.





وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، المذاع على قناة «صدى البلد»، اتحاد الكرة المصري، وقع فى أخطاء كثيرة فى العام الماضى مما جعل تتويجه بجائزة أفضل اتحاد غير مقنع.





وأوضح: إن السبب المنطقي والمقنع لتتويج اتحاد الكرة المصري بهذه الجائزة، هو تنظيمه المثالى لكان 2019، رغم ضيق الوقت، مشددا ان المثير للجدل فى الموضوع، هو تسلم هانى أبوريدة للجائزة.



