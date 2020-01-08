مطروح الأزهرية: تدابير لحماية الطلاب في الامتحانات من سوء الطقس

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ محمد مزروعة، على انتظام سير امتحانات النقل الإعدادي الثانوي بمعاهد منطقة مطروح الأزهرية.
وأعطى مزروعة، تعليماته باتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.
وشدَّد مزروعة خلال بيان له، على ضرورة مرور لجان متابعة من مديري التعليم والإدارات ولجان الأمن والسلامة بجميع الإدرات؛ للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة بالمعاهد، والتأكد من عدم وجود أسلاك عارية بالأفنية والجدران؛ لضمان سلامة الطلاب والعاملين بها.
ووجه مدير أمن منطقة مطروح الأزهرية السيد عمرو تعليماته لمديري المعاهد، بفصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول بالمعهد في حال سقوط المطر وعدم إعادته، إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، والتأكد من توفير الصيانة اللازمة للمعدات والأجهزة الكهربائية.