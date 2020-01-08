مطروح الأزهرية: تدابير لحماية الطلاب في الامتحانات من سوء الطقس

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ محمد مزروعة، على انتظام سير امتحانات النقل الإعدادي الثانوي بمعاهد منطقة مطروح الأزهرية.





وأعطى مزروعة، تعليماته باتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.





وشدَّد مزروعة خلال بيان له، على ضرورة مرور لجان متابعة من مديري التعليم والإدارات ولجان الأمن والسلامة بجميع الإدرات؛ للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة بالمعاهد، والتأكد من عدم وجود أسلاك عارية بالأفنية والجدران؛ لضمان سلامة الطلاب والعاملين بها.



