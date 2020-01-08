حسام عبد الله: ارتفاع نسبة السياحة في مصر 50%.. فيديو

قال حسام عبد الله المدير الإقليمي لإحدى الشركات السياحية العالمية، إن هناك تطورا كبيرا في أعداد السائحين بدا من 2014 حتى 2019 على جميع الأصعدة، وفي جميع الشركات، كما أن في هذه الفترة زادت السياحة بنسبة 50%.





وأضاف "حسام عبد الله" خلال لقائه في برنامج"الحقيقة "المذاع على قناة"اكسترا نيوز"، اننا في 2019 وصلنا الى ما يقارب من مليون سائح، كما أننا نخطط أن يكون عدد السياح في 2020 مليون و300 سائح.





وأوضح المدير الإقليمي لاحدى الشركات السياحية العالمية، أن هناك تطورًا كبيرًا في جميع المعالم السياحية في الأقصر وآخر هذه التطورات، هو إنشاء الممشي السياحي على النيل، موضحا أن دمج وزارتي السياحة والآثار شيء ممتاز ويعود على المعالم السياحية بكثير من النفع.





وتابع "حسام عبد الله" أن رئيس الوزراء قام بإنشاء لجنة تحت اشرافه؛ لتذليل كل العقبات أمام وزارة السياحة وخاصة الطُّرق؛ وذلك لأن هذه المشكلات التي كانت من الممكن أن تعيق حركة السياحة.



