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تعليم

27 منحة دراسية للماجستير والدكتوراه بالهند.. تعرف على التخصصات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، باب التقدم للبرامج والمنح الدراسية المقدمة لكوادر الحكومية من السفارة الهندية، فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى مع الهيئات الخارجية ، معلنة عن منح السفارة الهندية عدد 27 منحة دراسية للماجستير والدكتوراه للعام الأكاديمي 2020 /2021 .


شروط الالتحاق

- إجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة وتحدثا

- السن بالنسبة للحصول على الماجستير من 20 إلى 30 عاماً

- السن بالنسبة للحصول على الدكتورة حد أدنى 45 عاماً
 
على أن يكون آخر موعد لإرسال استمارات الترشح بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى مرفقًا به المستندات المطلوبة للسفارة الهندية بالقاهرة وصوره للقطاع الآسيوى – بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى 15/1/2020 بالنسبة للماجستيرو 15 /7 /2020 بالنسبة للدكتوراه

وتتحمل الحكومة الهندية نفقات السفر والرسوم الدراسية وبدل المعيشة والتأمين الصحى، ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع:


 

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