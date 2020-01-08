سعودية تثير الجدل بزواجها المدني .. صور

أثارت شابة سعودية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت عن زواجها مدنيًا من شاب أمريكي على ديانة أخرى غير الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية.





فقد قامت الفتاة السعودية والتي تدعى "جوجو" بإنشاء حساب على تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام" لتوثيق قصة حبها القوية التي نشأت بينها وبين شاب أمريكي، والتي أعلنت عنها في ديسمبر الماضي.





كما نشرت صورًا وفيديوهات من حفل الزفاف والزواج الذي كان على الطريقة المدنية، وظهرت وهي ترتدي فستاناً أبيض قصيراً، وتقف أمام القاضية لإتمام الزواج.





وعبّرت "جوجو" عن فرحتها الغامرة من خلال نشر عدد كبير من اللقطات التي وثقت حفل الزفاف، قائلة: "مرحبا انستجرام أنا هنا لأعلن شيئًا ما ، جاء دوري لأكون سعيدة ، أنا في حالة حب ، لقد وجدت رفيقي في الحياة ، وأنا ممتنة بشكل لا يصدق، دائما تغرق عيناي بالدموع عندما أبدأ في الكلام عن حبنا او التفكير فيه أو كتابته، كم أنا محظوظة! أنا سعيدة جدًا كما لم أكن من قبل ، حتى أن هذه السعادة أحيانًا تؤلم! من الجنون كيف يعمل هذا الكون !! حلمت بهذا الحب لفترة طويلة ، كنت أعرف أنه موجود ، لكنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأجده. هو شخص حقيقي وصادق ويعمل كل شيء ليجعلني سعيدة. لقد تحقق حلمي ووضع خاتما على إصبعي ، فنحن مخطوبان ، وهو الروح التي أقدرها أكثر من غيرها."



