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نبيلة عبيد توضح حقيقة الخلاف مع المخرج يوسف شاهين | فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:31 ص
نبيلة عبيد والمخرج
نبيلة عبيد والمخرج يوسف شاهين
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن حقيقة الخلاف مع يوسف شاهين؛ بسبب طريقة تعامله مع الممثلين، مؤكدة أنها ليس لديها أي خلاف مع المخرج الراحل.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد خلال لقائها مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «دي إم سي» إنها عرفت شخصية الراحل يوسف شاهين وما يحبه وما يكره، متابعة «أنا دخلت عشان أتعلم منه مش عشان أكون ضده».

وتابعت نبيلة عبيد : «أنا دخلت مدرسة يوسف شاهين، علشان أطلع بحاجة واتعلم وأكسب الخبرات منه»، موضحة أن أكثر الأشياء التي كانت تضايق يوسف شاهين هي المواعيد غير المنضبطة.

وأوضحت نبيلة عبيد أنها كانت حريصة على الحضور قبل الموعد المحدد مع يوسف شاهين، ليجدها قبل التصوير، مشيرة إلى أنها لم تدخل معه في اي جدال أثناء التصوير.

كما كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن سبب اختفائها مؤخرًا، قائلة: "تعمدت الاختفاء في فترة من الفترات في مسيرتي الفنية".

وقالت نبيلة عبيد: "بعد تصوير برنامج نجمة العرب، كان عقدي ينص على عدم الظهور في وسائل الإعلام؛ لحين عرض الحلقات على التليفزيون".
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