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رياضة

الـ كاف يكرم الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كرم الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الدولة المصرية، متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، على جهودها الكبيرة في تنظيم وإنجاح بطولتي الأمم الإفريقية للكبار رقم ٣٢، والأمم الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة، في عام واحد، ودعمها الكامل للكرة الإفريقية، وذلك خلال حفل CAF Awards في سهل حشيش.

وتُوج السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، متفوقا بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، الدولي المصري محمد صلاح زميله في "الريدز".

وتسلم "ماني" الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة.

وتفوق صاحب الـ27 عاما على اللاعبين الدوليين، المصري محمد صلاح زميله في هجوم ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، واللذان وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

يُذكر أن صلاح توج بالجائزة في العامين السابقين 2017 و2018، فيما توج بها محرز مرة واحدة سابقة في 2016، بينما توج بها ماني اليوم للمرة الأولى في مسيرته الكروية.
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