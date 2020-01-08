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صاحب ورشة بـ دمياط للأثاث: نواكب التكنولوجيا العالمية ونصدر منتجاتنا.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:09 ص
حمد الشامخ صاحب ورشة
حمد الشامخ صاحب ورشة ديكور بمدينة دمياط للأثاث
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هاني حسين
قال محمد الشامخ، صاحب ورشة ديكور بمدينة دمياط للأثاث، إنه توارث مهنة صناعة الأثاث من والده، مضيفا: "تحمست لفكرة مدينة دمياط للأثاث لحل مشاكل الصناعة في دمياط".

وأضاف محمد الشامخ في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" نعمل على مواكبة التطور والتكنولوجيا العالمية في صناعة الأثاث والديكورات من داخل مدينة دمياط للأثاث".

وتابع محمد الشامخ:" تخصصت في نحت الخشب والإكسسوارات والأثاث الكلاسيكي بحرفة يدوية".

وأكمل محمد الشامخ:" نقوم بنحت الخطوط العربية والإسلامية على الاثاث للمنازل الكلاسيكية والعصرية، ويتم تفريغ كافة الخشب بشكل يدوي".

ولفت محمد الشامخ، الى انهم نقوم بتصدير الإكسسوارات والخشب المنحوت عليه واللوحات الخشبية المنحوتة إلى الخارج ودول الخليج".
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