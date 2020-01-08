صاحب ورشة بـ دمياط للأثاث: نواكب التكنولوجيا العالمية ونصدر منتجاتنا.. فيديو

قال محمد الشامخ، صاحب ورشة ديكور بمدينة دمياط للأثاث، إنه توارث مهنة صناعة الأثاث من والده، مضيفا: "تحمست لفكرة مدينة دمياط للأثاث لحل مشاكل الصناعة في دمياط".





وأضاف محمد الشامخ في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" نعمل على مواكبة التطور والتكنولوجيا العالمية في صناعة الأثاث والديكورات من داخل مدينة دمياط للأثاث".





وتابع محمد الشامخ:" تخصصت في نحت الخشب والإكسسوارات والأثاث الكلاسيكي بحرفة يدوية".





وأكمل محمد الشامخ:" نقوم بنحت الخطوط العربية والإسلامية على الاثاث للمنازل الكلاسيكية والعصرية، ويتم تفريغ كافة الخشب بشكل يدوي".



