في عز البرد | محافظ القاهرة يتفقد كوبري أكتوبر ليلاً.. صور

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كوبري أكتوبر بعد منتصف الليل، مع برودة الجو، للاطمئنان على حركة سير المرور.





كما تفقد محافظ القاهرة، مخارج كوبري أكتوبر، واطمأن على الخدمات الأمنية الموجودة أعلاه.





وكان محافظ القاهرة، قد تواجد مساء أمس الإثنين، على كوبري أكتوبر؛ لتركيب الحواجز الحديدية التي وقعت بسبب حادث سيارة أعلى الكوبري.



