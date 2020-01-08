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أخبار البلد

في عز البرد | محافظ القاهرة يتفقد كوبري أكتوبر ليلاً.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:56 ص
فى عز البرد ...محافظ
فى عز البرد ...محافظ القاهرة يتفقد كوبرى أكتوبر ليلا
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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كوبري أكتوبر بعد منتصف الليل، مع برودة الجو، للاطمئنان على حركة سير المرور.

كما تفقد محافظ القاهرة، مخارج كوبري أكتوبر، واطمأن على الخدمات الأمنية الموجودة أعلاه.

وكان محافظ القاهرة، قد تواجد مساء أمس الإثنين، على كوبري أكتوبر؛ لتركيب الحواجز الحديدية التي وقعت بسبب حادث سيارة أعلى الكوبري.

كما توجّه محافظ القاهرة، صباح اليوم، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية بالعباسية.
في عز البرد | محافظ القاهرة يتفقد كوبري أكتوبر ليلاً.. صور
في عز البرد | محافظ القاهرة يتفقد كوبري أكتوبر ليلاً.. صور
في عز البرد | محافظ القاهرة يتفقد كوبري أكتوبر ليلاً.. صور
في عز البرد | محافظ القاهرة يتفقد كوبري أكتوبر ليلاً.. صور
في عز البرد | محافظ القاهرة يتفقد كوبري أكتوبر ليلاً.. صور
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