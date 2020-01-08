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ديني

مبروك عطية: «إزاي اللي ربنا أمرك تفرح بنصره تقابله تبوِّز في وشه».. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:29 ص
مبروك عطية: ازاى
مبروك عطية: "ازاى اللى ربنا أمرك تفرح بنصره"
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الله أخبرنا بفرح المسلمين بنصر أهل الكتاب من المسيحيين في الروم.

وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يعقل أن يفرح المسلمون بنصر الروم للمسيحيين، ويأتي ليحرم تهنئة المسيحي بأعياده، قائلا "ازاى اللى ربنا أمرك تفرح بنصره تقابله تبوّز في وشه".

وتابع عطية: "ابقى قابلني لو الناس اللى بتفكر بالشكل ده طورت الدنيا وحسِّنت الاقتصاد".

تهنئة المسيحيين بأعيادهم

قالت دار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مانع شرعًا من مجاملة و تهنئة المسيحيين بأعيادهم أو مواساتهم في أي مناسبة تحل بهم، وأن هذا هو التطبيق الأمثل للإسلام، وليس في ذلك خروج عن الدين، أو فيه نوع من الحرمة كما يرى بعض المتشددين، فالدين يُسرٌ لا عُسرٌ، ولما ورد في "صحيح البخاري": «وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ»

حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

نوهت دار الإفتاء بأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قَبِلَ الهدية من غير المسلمين، وزار مرضاهم، وعاملهم، واستعان بهم في سلمه وحربه حيث لم يرَ منهم كيدًا، كل ذلك في ضوء تسامح المسلمين مع مخالفيهم في الاعتقاد، ولم يفرق المولى عز وجل بين من المسلم وغير المسلم في المجاملة وإلقاء التحية وردها؛ قال تعالى: «وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا» [النساء: 86]، والتهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوع من التحية.

حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

أوضحت دار الإفتاء: أما ما استشهد به هؤلاء من قوله تعالى: «وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» [الفرقان: 72] على عدم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم من نصارى ويهود: فإنما هي نظرة قاصرة للنص القرآني؛ حيث لم يرد ذلك صريحًا في الآية، بل هو اجتهاد في تفسيرها، وقد نقل فيه عدة آراء، فما بالهم يأخذون منها ما يوافق أهواءهم ويكفرون بغيرها.
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