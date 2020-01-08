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رياضة

أول تعليق من نبيل الحلفاوي على تتويج ساديو ماني بـ أفضل لاعب في أفريقيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:06 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على حصول السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الانجليزي على جائزة أفضل لاعب بالقارة الإفريقية. 

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلاً: "‏استرحت لفوز مانيه.. صلاح فاز بها مرتين.. وبالتأكيد كان مانيه يحتاج بشدة لهذا اللقب الشخصي، أظن أن فوزه بها سيحرره من ضغط كان مبررا وطبيعيا، هو يستحقها فعلا، وسنرى لها انعكاسا إيجابيا على أدائه، بل وعلى علاقته بصلاح في الملعب وخارجه، خاصة بعد أن يتلقى منه التهنئة المناسبة الصادقة".

وتوّج السنغالي ساديو ماني مساء أمس بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019، متفوقًا على محمد صلاح ورياض محرز بالحفل الذي أقيم بمدينة الغردقة.

.ولم يحضر الثنائي صلاح ومحرز لمدينة الغردقة للتواجد في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في أفريقيا عام 2019، وكذلك اللاعبة النيجيرية التي توجت بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا.
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