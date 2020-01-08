مجهود مضاعف.. أمير عزمي يكشف عن رأيه في انضمام كهربا لـ الأهلي

أكد أمير عزمي مدرب فريق الزمالك السابق أنه لم يتوقع مطلقا انضمام محمود عبدالمنعم كهربا لـ الأهلي مشددًا أن كهربا لم يصرح أو يتحدث برغبته في الرحيل عن الزمالك.





وأضاف أمير عزمي في تصريحات لـ قناة "تايم سبورت" أن كهربا كان من القوام الأساسي لـ فريق الزمالك حيث كان يتم الاعتماد عليه دائما.





وتابع أن كهربا عليه أن يبذل مجهوداً مضاعفاً في الأهلي لـ ينضم للتشكيل الأساسي حيث إنه يعتمد على تقديم الأدوار الهجومية فقط وهو الأمر الذي من الصعب تقبله في الأهلي.



