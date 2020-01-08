AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجهود مضاعف.. أمير عزمي يكشف عن رأيه في انضمام كهربا لـ الأهلي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:57 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد أمير عزمي مدرب فريق الزمالك السابق أنه لم يتوقع مطلقا انضمام محمود عبدالمنعم كهربا لـ الأهلي مشددًا أن كهربا لم يصرح أو يتحدث برغبته في الرحيل عن الزمالك. 

وأضاف أمير عزمي في تصريحات لـ قناة "تايم سبورت" أن كهربا كان من القوام الأساسي لـ فريق الزمالك حيث كان يتم الاعتماد عليه دائما.

وتابع أن كهربا عليه أن يبذل مجهوداً مضاعفاً في الأهلي لـ ينضم للتشكيل الأساسي حيث إنه يعتمد على تقديم الأدوار الهجومية فقط وهو الأمر الذي من الصعب تقبله في الأهلي. 

وأضاف أن كهربا لا يقدم اي أدوار دفاعية حيث يجب عليه ان يعمل على تطوير أدائه الدفاعي مشدّدًا على أن الأهلي يمتلك في خط الهجوم العديد من الأسماء اللامعة أمثال حسين الشحات ورمضان صبحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة غامضة من كهربا عقب أنباء انضمامه لـ الأهلي

أول قرار من الزمالك بعد توقيع كهربا لـ الأهلي

أخبار الرياضة اليوم | موقف كهربا القانوني بعد الانتقال للأهلي | خالد الغندور يهاجم الشياطين الحمر

مدرب الزمالك السابق يوجه رسالة إلى صالح جمعة

عبد الله السعيد يكشف حقيقة انضمامه لصفوف نادي الزمالك

لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

ترشيحاتنا

رمضان صبحي يكشف موعد عودته للتدريبات ويؤكد: طموحي الاحتراف

بالفيديو | قرار جديد لـ منى فاروق والجمهور يطالبها بالتراجع

جولة قصف ثانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق

البنتاجون: إيران استهدفت قاعدتين عسكريتين بهما قوات أمريكية في العراق

أول قرار غير متوقع لنانسي عجرم بعد اقتحام منزلها

تعليق الزمالك على خسارة طارق حامد لقب الأفضل في إفريقيا محليا

AdvertisementS

في استفتاء FIFA للجماهير.. محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

ننفرد بلقطات مجنونة لـ مجدي عبد الغني في حفل الأفضل إفريقيا.. فيديو

رد صادم من رئيس كاف على قرار الزمالك بعدم لعب السوبر الأفريقي في قطر

عضو الأهلي يستفز الزملكاوية بعد فوز يوسف البلايلي بجائزة الأفضل | شاهد

أول تعليق من CAF على عدم حضور محمد صلاح حفل الأفضل في إفريقيا 2019

بعد تتويج ماني.. تعرف على ترتيب محمد صلاح بين الثلاثي المرشح للأفضل أفريقيا

أخبار الرياضة | كاف يعلن تفوق ماني على صلاح بفارق 152 صوتاً.. عضو بمجلس الأهلي يستفز الزملكاوية

ميدو يختفي عن حفل الأفضل في إفريقيا و يحرج صامويل إيتو بهذه الطريقة .. فيديو

تعليق الزمالك على خسارة طارق حامد لقب الأفضل في إفريقيا محليا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك الثالث

محمد صلاح يهنئ ساديو ماني بعد الفوز بلقب الأفضل في إفريقيا لعام 2019

ضم كهربا واستبعاد جمعة وصلاح محسن.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت