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منوعات

بعد تسرب المياه بشقته.. مسن يطلق النار على عامل صيانة في أمريكا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
سيطر الغضب على رجل مسن بعد أن حدث كسر في ماسورة للمياه، نتيجة عدم الدقة في صيانتها، ما أدى إلى تسربها داخل شقته، فقرر أن يحل المشكلة على طريقته الخاصة.

واتجه "روبرت توماس" صاحب الـ 93 عامًا، إلى مكتب إدارة المجمع السكني وأطلق النار على أحد العمال، وذلك لعدم رضائه عن أعمال الصيانة بشقته في مجمع سكني في لاس فيجاس بولاية نيفادا، بحسب ما نشر موقع "World news tonight".

ونشرت الشرطة مقطع فيديو للواقعة، وظهر خلاله الرجل وهو يقتحم مكتب الإدارة ويشهر مسدسه في وجه رجلين داخل المكتب، ويهددهما بإطلاق النار، وبعد ثوانٍ سمح لرجل بالمغادرة بينما أطلق رصاصتين على الرجل الآخر من مسافة قريبة. 

فيما هرولت سيدة نحو "توماس" وقامت بالإمساك به حتى جاءت الشرطة وألقت القبض عليه، وحضرت الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل العامل المصاب إلى المستشفى.

وأشار الأطباء إلى أن حالة العامل تجاوزت الخطر، ويتلقى العلاج حاليًا، بينما وجهت لـ توماس تهمة شروع في قتل وحمل سلاح.
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