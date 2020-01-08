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إعلان حالة الطوارئ القصوى في أربيل بعد قصف قاعدة عين الأسد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:22 ص
القصف الإيراني
القصف الإيراني
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «العربية الحدث» نبأ عاجلاً، عن مصادر خاصة، يفيد بإعلان حالة الطوارئ القصوى في أربيل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

فيما أكدت مصادر عراقية، أن القصف على قاعدة عين الأسد التي تستضيف القوات الأمريكية في محافظة الأنبار بالعراق.

وبثت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو، قالت إنه لحظة استهداف قاعدة عين الاسد.

بينما ذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم استهداف القاعدة بـ 10 صواريخ.

فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن ذلك "أول رد انتقامي صاروخي من الحرس على عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه".

من جانبها، أكدت قناة "الميادين" أن الجناح الذي يضم الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة عين الأسد طاله القصف الصاروخي.

انتشرت القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد فى محافظة الأنباء العراقية، فى محيط قاعدة عين الأسد.

وأكدت قناة "الميادين" تحليق الطائرات الأمريكية فى سماء محافظة الأنبار العراقية بعد استهداف القاعدة.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة على علم بتقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وتم إبلاغ ترامب وأنه يتابع الموقف.

فيما أكد مسؤول أمريكي استهداف عدة مواقع عسكرية بالعراق بينها قاعدة عين الأسد.
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