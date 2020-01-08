البنتاجون: إيران أطلقت 10 صواريخ على القوات الأمريكية في العراق

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.



وأوضحت أنها تعمل على تقييم الأضرار الناتجة عن الهجمات الإيرانية على قواعدها وقواتها في العراق.



فيما أكد البيت الأبيض، أن ترامب، يجتمع مع فريق الأمن القومي؛ لمتابعة الخطوة الإيرانية، واستهداف قاعدة عين الأسد.



من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة على علم بتقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وتم إبلاغ ترامب ويتابع الموقف.



وأوضحت أن الرئيس دونالد ترامب يبحث مع مسؤولي الأمن القومي التقارير عن استهداف قواعد أمريكية بالعراق.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، في بيان، الولايات المتحدة من أي رد على قصف القاعدة التي تضم القوات الأمريكية في العراق.