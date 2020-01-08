AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد شوبير يعلق على تتويج أشرف حكيمي بأفضل لاعب صاعد في أفريقيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:56 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ الإعلامي أحمد شوبير، النجم المغربي أشرف حكيمي، بعد تتويج بأفضل لاعب صاعد بالقارة الإفريقية لعام 201‪9 

وكتب احمد شوبير عبر تويتر "‏النجم المغربي أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا لعام 2019 خالص التهاني للنجم المغربي وبالتوفيق في قادم المشوار".

وتوّج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب صاعد بالقارة الافريقية لعام 201‪9 المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في حفل أمس الذي أقيم بمدينة الغردقة.

فيما توج السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019، متفوقا على محمد صلاح ورياض محرز بالحفل الذي أقيم بالغردقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تحذير.. إقامة كأس العالم في قطر 2022 يعرض المنتخبات والجماهير للخطر

بـ جنيه واحد.. علاجات منزلية تقضي على الصداع النصفي في 15 دقيقة

أهم الأخبار.. ساديو ماني وحكيمي والبلايلي والاتحاد المصري الأفضل في أفريقيا 2019.. وفيديو جديد لـ منى فاروق

بعد عقد قرانهما | شاهد أجرأ 10 صور لزوجة محمود العسيلى

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك الثالث

البنتاجون: إيران استهدفت قاعدتين عسكريتين بهما قوات أمريكية في العراق

AdvertisementS

في استفتاء FIFA للجماهير.. محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

ننفرد بلقطات مجنونة لـ مجدي عبد الغني في حفل الأفضل إفريقيا.. فيديو

رد صادم من رئيس كاف على قرار الزمالك بعدم لعب السوبر الأفريقي في قطر

عضو الأهلي يستفز الزملكاوية بعد فوز يوسف البلايلي بجائزة الأفضل | شاهد

أول تعليق من CAF على عدم حضور محمد صلاح حفل الأفضل في إفريقيا 2019

بعد تتويج ماني.. تعرف على ترتيب محمد صلاح بين الثلاثي المرشح للأفضل أفريقيا

أخبار الرياضة | كاف يعلن تفوق ماني على صلاح بفارق 152 صوتاً.. عضو بمجلس الأهلي يستفز الزملكاوية

ميدو يختفي عن حفل الأفضل في إفريقيا و يحرج صامويل إيتو بهذه الطريقة .. فيديو

تعليق الزمالك على خسارة طارق حامد لقب الأفضل في إفريقيا محليا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك الثالث

محمد صلاح يهنئ ساديو ماني بعد الفوز بلقب الأفضل في إفريقيا لعام 2019

ضم كهربا واستبعاد جمعة وصلاح محسن.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت