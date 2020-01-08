أحمد شوبير يعلق على تتويج أشرف حكيمي بأفضل لاعب صاعد في أفريقيا

هنأ الإعلامي أحمد شوبير، النجم المغربي أشرف حكيمي، بعد تتويج بأفضل لاعب صاعد بالقارة الإفريقية لعام 201‪9



وكتب احمد شوبير عبر تويتر "‏النجم المغربي أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا لعام 2019 خالص التهاني للنجم المغربي وبالتوفيق في قادم المشوار".



وتوّج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب صاعد بالقارة الافريقية لعام 201‪9 المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في حفل أمس الذي أقيم بمدينة الغردقة.



فيما توج السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019، متفوقا على محمد صلاح ورياض محرز بالحفل الذي أقيم بالغردقة.

