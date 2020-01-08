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رياضة

أمير عزمي يكشف سر أزمة أداء الزمالك

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:54 ص
امير عزمي
امير عزمي
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ياسمين تيسير
كشف أمير عزمي مدرب الزمالك السابق عن سر أزمة الفريق خلال الفترة الحالية وتقديم أداء سيئ مشددًا أن لاعبي الفريق تعاني من انعدام تركيز وفقدان للثقة.

وأضاف أمير عزمي في تصريحات لـ قناة " تايم سبورت " أن لاعبي الفريق يخوضون المباريات بـ خوف من رد فعل الجماهير عقب المباراة مشددا ان تأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم تؤثر سلبا على الأداء داخل الملعب.

وتابع أمير عزمي أن جماهير الزمالك يجب أن تدعم الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وان الفريق يشارك في عدة بطولات .

وأكمل أمير عزمي أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قام بمجازفة كبيرة بـ تغيير 9 لاعبين في التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة طنطا .

أما عن المركز الذي بحاجه لـ التدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية فأكد أن مركز رأس الحربة بحاجة للتدعيم، مشددا ان كاسونجو كابونجو هو الاختيار الافضل.
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