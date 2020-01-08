أمير عزمي يكشف سر أزمة أداء الزمالك

كشف أمير عزمي مدرب الزمالك السابق عن سر أزمة الفريق خلال الفترة الحالية وتقديم أداء سيئ مشددًا أن لاعبي الفريق تعاني من انعدام تركيز وفقدان للثقة.





وأضاف أمير عزمي في تصريحات لـ قناة " تايم سبورت " أن لاعبي الفريق يخوضون المباريات بـ خوف من رد فعل الجماهير عقب المباراة مشددا ان تأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم تؤثر سلبا على الأداء داخل الملعب.





وتابع أمير عزمي أن جماهير الزمالك يجب أن تدعم الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وان الفريق يشارك في عدة بطولات .





وأكمل أمير عزمي أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قام بمجازفة كبيرة بـ تغيير 9 لاعبين في التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة طنطا .



