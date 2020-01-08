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رياضة

أمير عزمي يكشف ميزة فايلر مع الأهلي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:42 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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ياسمين تيسير
أكد أمير عزمي، مدرب فريق الزمالك السابق، أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مدرب رائع ومميز وتمكن من تطوير مستوى لاعبي الفريق.

وأضاف أمير عزمي في تصريحات لـ قناة " تايم سبورت " أن أهم ما يميز فايلر هو إعداده للاعبي الفريق كله بشكل جيد مشددا ان اليو ديانج لم يكن يشارك مع الفريق ولكن فور انضمامه قدم اداء مبهر بالاضافة لحالة الانسجام بينه و بين باقي الفريق .

وتابع أمير عزمي أنه في حال استمر الأهلي في تقديم هذا الأداء الجيد؛ سيكون من الصعب على اي فريق اخر المنافسة على لقب البطولة .

وأكمل أمير عزمي أن كرة القدم دائما ما تفاجىء الجميع لذلك فمن الممكن أن يتذبذب مستوى الأهلي خلال الفترة المقبلة.
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