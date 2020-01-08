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أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط عقب الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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رحيم يسري
أفادت وكالة "فرانس برس" بارتفاع أسعار النفط بنسبة 3.5% بعد قصف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق.

من جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ ضد القوات الأمريكية في العراق.

فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالعراق.
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