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ديني

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إمام الوسطية والاعتدال | فيديو جراف

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:21 ص
شيخ الأزهر الدكتور
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إمام الوسطية والاعتدال
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محمد شحتة
يعتبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هو إمام الوسطية والاعتدال بمواقفه الإنسانية التي تتحدث عنه في كل المواقف.

ومن أبرز هذه المواقف الإنسانية لشيخ الأزهر، تنازله عن راتبه عند توليه منصب شيخ الأزهر، ومحاربته الفكر المتطرف ونشر سماحة الإسلام في العالم.

كما أعاد شيخ الأزهر العلاقات مع الفاتيكان بعد انقطاعها عدة سنوات، ووقع مع بابا الفاتيكان وثيقة الإخوة الإنسانية لنشر السلام العالمي.

وتبرع بقيمة جائزة الإخوة الإنسانية لصالح بيت الزكاة المصري وصندوق تحيا مصر، كما رفض الفتاوى المحرمة لتهنئة المسيحيين بأعيادهم لأنها تخالف هدى النبي، وحقق العديد من الإنجازات في نواحٍ مختلفة وبذل الجهود من أجل إعلاء قيم الدين الصحيح.

وشيخ الأزهر، لمناهضة العنف ضد الطفل وأطلق حملة جنة لمواجهة العنف ضد الأطفال، علاوة على اهتمامه بحقوق المرأة والتأكيد عليها وخصص قسمًا للفتاوى في مركز الأزهر للفتوى، وعلى الجانب الإنساني وجه بعلاج الطفلة رحمة سعيد وتحمل بيت الزكاة تكاليف علاجها.

كما أمر بمضاعفة الإعانات الشهرية لمستحقي الزكاة، وأرسل عدة قوافل طبية إلى دول أفريقيا وساهم في إنهاء الخلافات في أفريقيا الوسطى.
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