أحمد موسى يتوقع قصف أمريكا لمواقع استراتيجية داخل إيران

تنبأ الإعلامي أحمد موسى أن تقوم القوات الأمريكية بضرب أماكن استراتيجية، داخل إيران بعد الهجوم الأخير لإيران على قواعد أمريكية بالعراق وتدميرها.





وكتب أحمد موسى عبر حسابه، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "هجمات صاروخية إيرانية علي قواعد عسكرية أمريكية في العراق واكثر من 30 صاروخا باليستيا أطلقها الحرس الثوري، وأنباء عن تدمير قاعدة عين الأسد بالكامل، وترامب يعقد اجتماعًا مع مجلس الأمن القومي للرد" .





واضاف احمد موسي قائلا "أمريكا قد تضرب مواقع استراتيجية في عمق إيران ومراكز القيادة والسيطرة ومفاعلات نووية وقواعد الحرس الثوري تؤكد: سيكون الرد حسب حجم الخسائر".





وتابع" المنطقة تشهد مواجهة جديدة هي الأصعب هذه المرة، كل الدول في المنطقة رفعت حالة الاستعداد القصوي في جيوشها".



