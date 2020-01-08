AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحظة إطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.. شاهد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:15 ص
قصف صاروخي - أرشيفية
قصف صاروخي - أرشيفية
Advertisements
هاني حسين
أطلق الحرس الثوري الإيراني عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأضافت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تعليق مثير للسخرية من فيفي عبده على طلاق أصالة و طارق العريان

سقوط قتلى عراقيين إثر القصف الإيراني على القواعد الأمريكية

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك الثالث

نانسي عجرم تخرج عن صمتها و توجه رسالة نارية لأهل القتيل.. فيديو

ضم كهربا واستبعاد جمعة وصلاح محسن.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم في أفريقيا

بعد قصف قاعدة عين الأسد بالعراق.. ترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت