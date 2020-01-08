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انفجارات ضخمة تهز قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:20 ص
انفجارات ضخمة تهز
انفجارات ضخمة تهز قاعدة عين الأسد الامريكية بالعراق
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هاني حسين
أطلق الحرس الثوري الإيراني عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم، وأضافت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.
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