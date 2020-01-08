تحليق مكثف للطيران الأمريكي في الريف الشرقي لـ دير الزور

عرضت قناة «العربية الحدث» نبأ عاجلاً، نقلاً عن مصادر إعلامية، تفيد بتحليق مكثف للطيران الأمريكي في الريف الشرقي لمدينة دير الزور السورية.





وأعلن الحرس الثوري الإيراني منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.





وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.





وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.



