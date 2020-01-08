مبروك عطية: من يحرمون تهنئة الأقباط بأعيادهم لا يعرفون شيئًا

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن الرسول الكريم زار رجلاً يهوديًا مريضًا وتمنى له الشفاء.





وقال مبروك عطية، في لقائه على فضائية "م بي سي مصر"، أن الله أخبرنا بفرح المسلمين بنصر أهل الكتاب من المسيحيين في الروم، منوها أنه أنه لا يعقل أن يفرح المسلمون بنصر الروم للمسيحيين، ويأتي ليحرم تهنئة المسيحي بأعياده.





وأشار إلى أن من يحرمون أو يمنعون تهنئة الإخوة الأقباط بأعيادهم لا يعرفون شيئًا عن الإسلام أو عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.





وأوضح، أن بعض المسلمين الآن لا يعرفون ربهم ولا نبيهم حق المعرفة.



