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أخبار العالم

إيران تتصدر تويتر بعد قصفها لـ مواقع عسكرية أمريكية بالعراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:54 ص
إيران
إيران
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مصطفى كرم
دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ايران ، بعد قصف الجيش الثوري الإيراني، لعدد من القواعد الأمريكية بالعراق، وتدمير قاعدة عين الاسد كاملة. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎ما ادري، ننتظر رد امريكا؟.. ما ادري، ننتظر الصاروخ اللي راح ينزل من إيران؟.

‏على اميركا قصف إيران في عقر دارها، ان كانت تدعي القوة العسكرية والهيمنة العالمية وإلا لا تعد نفسها من الدول العظمى و السلام.

‏إيران تهدد بضرب الداخل الأمريكي في حال رد واشنطن على هجماتها.

‏‎يا رب ان تكون ليلة سقوط ايران وان يجنبنا اي قطرة دم عربية و ان لا يجعل أراضينا ساحات للحرب.

‏‎‎هاي هي نحن متفقين اذا فليكن الهتاف ايران وامريكا اتركوا بلادنا وتقاتلوا خارجا.

‏‎#عين_الاسد
ذيول ايران من المليشيات يفرحون ان ايران تقصف قاعدة عراقيه وحتي لو قتل عراقيين لأنهم لا يشعرون بالوطن ولا بالشعب العراقي
العراق عليه تغير الحكومة الضعيفة الهزيلة لكي يستنكر الهجوم الايراني علي قواعده

‏‎هنا وجب تدخل كل الدول العربية و طرد ايران و امريكا من العراق

‏يعني عشرات الصواريخ و مفيش امريكي جراله حاجه لا يا ايران دي شكلها مسرحية بقى عشان تباني انك رديتي مش اكتر .. زعلتوني منكوا.

‏‎لان ممكن فيه دول تتدخل مع امريكا ضد ايران وفيه دول تتدخل ضد امريكا وتصير طامه كبرى ونروح فيها احنا الي مالنا ذنب.
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