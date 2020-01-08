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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 -1- 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:45 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الأربعاء 8 -1 -2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف بطولات العالم أبرزها مباريات كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد .

مواعيد مباريات كأس السوبر الاسباني

ريال مدريد X فالنسيا - 9:00 مساء - "السعودية الرياضية".

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي X الاتحاد السكندري - 7:30 مساء - "أون سبورت".

سموحة X وادي دجلة - 5:00 مساء - أون سبورت .

طلائع الجيش X حرس الحدود - 2:30 ظهرا - أون سبورت.
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