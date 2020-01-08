مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 -1- 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأربعاء 8 -1 -2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف بطولات العالم أبرزها مباريات كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد .
مواعيد مباريات كأس السوبر الاسباني
ريال مدريد X فالنسيا - 9:00 مساء - "السعودية الرياضية".
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي X الاتحاد السكندري - 7:30 مساء - "أون سبورت".
سموحة X وادي دجلة - 5:00 مساء - أون سبورت .
طلائع الجيش X حرس الحدود - 2:30 ظهرا - أون سبورت.
مواعيد مباريات كأس السوبر الاسباني
ريال مدريد X فالنسيا - 9:00 مساء - "السعودية الرياضية".
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي X الاتحاد السكندري - 7:30 مساء - "أون سبورت".
سموحة X وادي دجلة - 5:00 مساء - أون سبورت .
طلائع الجيش X حرس الحدود - 2:30 ظهرا - أون سبورت.