وكالة الطيران الأمريكية: نراقب الأحداث بالشرق الأوسط لتحديد المخاطر

عرضت قناة «إكسترا نيوز» نبأ عاجلا، عن وكالة الطيران الأمريكية، قالت فيه: "نراقب الأحداث بالشرق الأوسط؛ لتحديد المخاطر على الطيران المدني".





وأعلن الحرس الثوري الإيراني منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.





وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.





وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.



