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أخبار العالم

إيران تعلن عن وقف عملياتها العسكرية ضد الولايات المتحدة في حالة واحدة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:01 ص
إيران تعلن عن وقف
إيران تعلن عن وقف عملياتها العسكرية ضد الولايات المتحدة
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الإيرانية، وقف عملياتها العسكرية ضد القواعد الأمريكية في العراق، في حالة عدم رد القوات الأمريكية عليها. 

وتقول إيران إنها ستتوقف عن الهجوم؛ إذا لم يكن هناك رد من الولايات المتحدة. 

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا"؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأكدت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.
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