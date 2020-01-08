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رياضة

أول رد من الـ كاف على قرار مرتضى منصور الانسحاب من السوبر الأفريقي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:47 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
علق أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قرار الزمالك الذي كان أعلنه مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، بالانسحاب من مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي، المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي على هامش حفل الأفضل في إفريقيا الذي استضافته مدينة الغردقة أمس الثلاثاء: "لم يتلق الكاف أي إخطار من قبل مسئولي الزمالك بخصوص هذا الشأن".

وأضاف: "الترجي أكد مشاركته ولم يعترض، والفريق الذي ينسحب سيتم تطبيق اللائحة عليه".

وتقضي لائحة العقوبات بالاتحاد الإفريقي الخاصة باستبعاد الفريق المنسحب من البطولات القارية لمدة ثلاثة أعوام.

وكان مرتضى منصور أعلن بالأمس للمرة الثانية أنه مازال متمسكا بقراره ولن يخوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر.
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