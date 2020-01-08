رئيس وزراء اليابان يلغي رحلته المقررة إلى الشرق الأوسط

عرضت قناة «العربية الحدث» نبأ عاجلاً، يفيد بأن شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، يلغي رحلته المقررة للشرق الأوسط في مطلع الأسبوع.





وأعلن الحرس الثوري الإيراني، منذ قليل، إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.





وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.





وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.



