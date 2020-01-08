بعد الأخذ بالثأر.. إيران تدفن جثمان قاسم سليماني على الهواء | فيديو

ذكر التليفزيون الإيراني أن مراسم دفن اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس، قد انطلقت.





وكانت عملية الدفن قد تم تأجيلها؛ بسبب حدوث حالات وفاة لما يقرب من 60 إيرانيًا، إلا أنه قد تم الإعلان عن استئنافها في وقت سابق، قبل أن يُعلن عن إجرائها في بث مباشر.





ويأتي ذلك بعد شن الحرس الثوري الإيراني عملية "الشهيد سليماني" للانتقام من مقتل قائد فيلق القدس.





وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا"؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.





من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.





وأكدت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.





وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.





جدير بالذكر أنه لا توجد أنباء حتى اللحظة أفادت بمقتل أي جندي أمريكي.