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رياضة

من صوَّت لـ ساديو ماني ومحمد صلاح في اختيار الأفضل.. الـ كاف يجيب

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:51 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " عن تفاصيل التصويت لـ أفضل لاعب في افريقيا 2019 حيث تم تحديد 4 فئات للتصويت .

وصوت كل من أعضاء اللجنة الفنية والتطوير ولجنة خبراء الإعلام ومجموعة من نجوم القارة السمراء .

وحق لكل عضو اختيار افضل 5 لاعبين حيث يحصل الاول على 5 نقاط و 4 نقاط للثاني و 3 للثالث و 2 للرابع و 1 للخامس.

كما حق لـ المدير الفني لكل منتخب وقائده اختيار واحدا من الثلاثي محمد صلاح ,ساديو ماني و رياض محرز.

وحصل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي على 477 نقطة (55 من اللجنة الفنية والتطوير، و108 من لجنة خبراء الإعلام، و42 من الأساطير، و272 من المدربين وقائدي المنتخبات).

وقام حازم إمام عضو اللجنة الفنية والتطوير ومصطفي طنطاوي من خبراء الإعلام باختيار محمد صلاح في المرتبة الأولى، تلاه ساديو ماني.

بينما حصل محمد صلاح على المركز الثاني بواقع (45 من اللجنة الفنية والتطوير، و77 من خبراء الإعلام، و30 من الأساطير، و173 من المدربين وقائدي المنتخبات).

ونال محمد صلاح تصويت كل من منتخبات "مصر وإريتريا وليبيا"، وأصواتا متفرقة من جانب المنتخبات الأخرى.

ونال محمود حسن تريزيجيه نجم استون فيلا الانجليزي على صوت مصطفى طنطاوي في المرتبة الخامسة.
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