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أخبار العالم

بعد منع أمريكا الطيران فوق الخليج.. أحمد موسى: أمريكا تشن هجوماً خلال ساعات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:41 ص
احمد موسي
احمد موسي
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مصطفى كرم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لشن هجوم كبير علي إيران بعد قصف الحرس الثوري الإيراني لقواعد عسكرية أمريكية بالعراق .

وكتب أحمد موسى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تمنع التحليق في المجال الجوي في الخليج والعراق وإيران.. هذا معناه أن الولايات المتحدة ستشن هجومًا خلال ساعات على إيران".

وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالعراق.

بعد منع أمريكا الطيران فوق الخليج.. أحمد موسى: أمريكا تشن هجوماً خلال ساعات
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