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أستراليا تؤكد سلامة جميع قواتها وموظفيها بالعراق بعد القصف الإيراني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:20 ص
قصف صاروخي
قصف صاروخي
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هاني حسين
أكدت استراليا سلامة جميع قواتها وموظفيها بالعراق بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة عين الأسد الامريكية، وفقًا لخبر عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز".

وأعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأضافت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.
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