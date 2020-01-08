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أول رد من ترامب على قصف إيران لقاعدة عين الأسد بالعراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:59 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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هاني حسين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:" نحن حاليا بصدد تقييم الخسائر والأضرار جراء القصف الإيراني، وسندلي ببيان حول القصف الإيراني صباح الأربعاء"، وفقا لخبر عاجل أذاعته قناة " العربية".

أعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأضافت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.
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