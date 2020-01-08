كل أمير له رنكه.. شارات المماليك التي فرقت بين السلطان والأمير

كشف الدكتور عبد الحميد عبد السلام أبو عليوة مدير إدارة التدريب والنشر العلمي بالمُتحف الإسلامي، عن أن "الرنوك المملوكية" تُعتبر واحدة من أهم وأكثر العناصر الزخرفية المميزة للفنون المملوكية على الإطلاق .





وقال لـ"صدي البلد" أن الرنك كلمة فارسية تنطق (رنچ) وتعني اللون ، استخدمت للدلالة على الشارة أو الشعار الشخصي الذي أتخذه الحاكم أو السلطان لنفسه أو للدلالة على الوظيفة التي كان يشغلها الأمير في البلاط السلطاني ، وقد جرت العادة عند تأمير المملوك أن يُعطى رنكًا أو شعارًا يُشير إلى وظيفته .





وتابع: ويتألف الرنك عادة من منطقة واحدة قد تكون مربعة أو بيضاوية أو كمثرية الشكل، وقد تنتهي أحيانًا من أسفل بطرف مدبب يشبه الدرع، وإن كان الشكل المستدير هو الأكثر شيوعًا واستخدامًا على التحف والعمائر التي وصلتنا من العصر المملوكي، وهو ينقسم عادة إلى منطقتين أو ثلاث مناطق أفقية، أكبرها عادة أوسطها، وتسمى كل منطقة منها شطب، أو مشطب، أو شطف، أو شطا .





وقال: ونستطيع أن نميز بين عدة أنواع منها مثل الدروع أو الخراطيش التى عرفت باسم الرنوك الكتابية وكانت قاصرة على السلاطين من دون الأمراء.



